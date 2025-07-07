Памятник Ленину увезли на свалку в российском городе

В Чувашии памятник Ленину перевезли с городской площади на свалку

В городе Шумерля Чувашской Республики памятник Ленину перевезли с городской площади на свалку. О перемещении монумента сообщает Telegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии».

«Декоммунизация из Шумерли: там отправили на свалку памятник Ленину с городской площади», — рассказали в публикации. По данным источников, на главной площади российского города появился новый памятник вождю советского пролетариата, но меньшего размера.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил жителей за установку третьего в регионе памятника Иосифу Сталину. Монумент появился в городе Никольске. По словам главы региона, это поможет горожанам не забывать историю страны.

Первый памятник Сталину открыли в Вологде в декабре 2024 года, второй — в преддверии 80-летия Победы в поселке Калуй рядом с краеведческим музеем и бюстом Владимира Ленина.