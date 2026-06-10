TWZ: Смысл последних атак Украины заключается в поиске уязвимостей российской логистики

Смысл последних атак Украины на территорию России заключается в поиске Киевом уязвимостей российской логистики. Об этом TWZ заявил неназванный боевик 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Журналист американского издания спросил боевика об «истории возникновения кампании по нанесению ударов средней дальности».

«Причина, по которой мы сейчас проводим эту кампанию, заключается в поиске логистических возможностей противника, и в настоящее время у нас есть множество довольно дешевых средств, способных поражать цели противника на довольно больших расстояниях. Таким образом, общий смысл этой кампании состоит в том, чтобы наносить удары по скоплениям грузов противника в местах, где эта концентрация наиболее высока, а уровень защиты этих логистических средств противника самый низкий», — заявил собеседник.

По его словам, непосредственно на линии фронта речь идет о «человеке с рюкзаком», затем — дальше от линии фронта — о легковых автомобилях. «Еще глубже — о грузовиках. Еще глубже — о большегрузных автомобилях с прицепами, то есть о более высокой концентрации грузов. Еще глубже — о железных дорогах, поездах, перевозящих боеприпасы», — сказал представитель «Азова».

Он заметил, что с удалением от линии фронта российской стороне приходится защищать все большие площади, которые требуют насыщения средствами противовоздушной обороны.

По его мнению, ситуация на фронте развивается очень быстро, в частности, российская сторона уже готовит средства противодействия украинским атакам. Боевик считает, что все серийно производимые беспилотники требуют доработки на месте. По его мнению, это один из основных уроков, которые США могут извлечь из текущего конфликта.

«Я говорю это для того, чтобы вы поняли: если правительство США закупает для своих подразделений беспилотники Hornet, то эти подразделения будут обладать хорошими тактическими дронами. Но если вы хотите извлечь из этих дронов максимальную выгоду, вам потребуется изменить структуру ваших подразделений и включить в их состав отделы и секции, которые будут заниматься модернизацией и перенастройкой этих дронов, чтобы обеспечить максимально эффективные результаты», — заявил спикер.

Ранее генеральный директор Научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заметил, что фокусированное давление украинской стороны на российскую логистику, прежде всего топливную, и энергоинфраструктуру связано с четырьмя причинами.