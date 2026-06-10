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20:00, 10 июня 2026Моя страна

Рыбаки выловили «клад» с осьминогом-гигантом в России

Упитанного осьминога-гиганта весом 15 килограммов поймали на Сахалине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Упитанного осьминога-гиганта поймали жители Сахалина. Улов они записали на видео, которое публикует сайт ASTV.ru.

На записи видно мужчину, который только что достал из моря небольшой деревянный ящик, похожий на клад. Он снял старые деревяшки и заметил огромного красного осьминога. Головоногий моллюск оказался настолько большим и тяжелым, что сахалинскому рыбаку пришлось вытаскивать его из «домика», с надрывом вытряхивая из ящика. Спруту же настолько не хотелось вылезать, что он крепко схватился за деревяшки.

В итоге рыбак все же смог победить осьминога-гиганта и извлечь его из коробки. Вес улова, как уточняется, составил около 15 килограммов.

Ранее еще одни рыбаки выловили из Японского моря акулу-мако. Россияне потратили четыре с половиной часа на то, чтобы вытащить огромную «слоняру» из воды в небольшой катер. Свой улов им удалось запечатлеть на видео.

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