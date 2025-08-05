«Красное и Белое» через суд оспорит приостановку лицензии в Вологодской области

«Красное и Белое» в суде оспорит приостановку лицензии в Вологодской области

Торговая сеть «Красное и Белое» через суд оспорит приостановку лицензии в Вологодской области, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Иск в Арбитражный суд Вологодской области подала компания «Альфа-М», управляющая торговой сетью. Она потребовала признать незаконным приказ о приостановке лицензии и отменить его, дело принято к производству. Заседание состоится 26 августа.

Ранее стало известно, что в Вологодской области запретили магазинам «Красное и Белое» продавать алкоголь. Утрату лицензий объяснили нарушениями, которые допустила сеть.

Позднее основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников назвал ложью слова губернатора Георгия Филимонова об уходе компании из Вологодской области.

