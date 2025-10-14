Экономика
10:16, 14 октября 2025Экономика

В России появится еще одна игорная зона

Минфин предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минфин России подготовил законопроект о создании в России еще одной игорной зоны, которая, как ожидается, появится на территории Республики Алтай. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту, в частности, говорится, что разрешение открыть казино в регионе обеспечит дополнительный стимул для его развития, а также увеличит турпоток и позволит создать новые рабочие места для местных жителей.

В настоящее время закон разрешает создание игорных зон на территории страны в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

Летом 2025 года их суммарная посещаемость достигла 550 тысяч человек, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. Почти половина клиентов казино (242 тысячи) посетили «Красную Поляну» в Сочи, еще 164 тысячи человек побывали в калининградской «Янтарной».

