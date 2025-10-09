Филимонов: С марта 2026-го запретят размещать алкоголь у касс в магазинах

С марта 2026 года в Вологодской области решили сильнее ужесточить продажи алкоголя. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По словам губернатора, с весны окажется под запретом продажа спиртного в магазинах, где площадь торгового зала менее 200 квадратных метров, размещение алкоголя в прикассовой зоне, продажа спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах. Соответствующий законопроект разработан и проходит согласование. Бизнесменам, которые посчитают дальнейшее развитие своих точек экономически нецелесообразным, предлагают сменить профиль и торговать продуктами.

Сейчас в регионе действует запрет на продажу алкоголя, кроме установленных законом часов (с 12 до 14 в будни), также нельзя реализовывать спиртное в заведениях площадью меньше 80 квадратных метров, где есть менее 40 посадочных мест. Также в области начали демонтаж вывесок сетей «Красное&Белое» и «Бристоль». Из 610 алкомаркетов, которые работали в регионе, 388 закрылись или перепрофилировались, добавил Филимонов.

Несмотря на слова губернатора о том, что потребление алкоголя в Вологодской области сократилось, жители региона стали активно скупать спиртное про запас. С 12:00 до 14:00, когда в будни магазинам разрешено торговать спиртным, парковки у гипермаркетов забиты автомобилями, а у каждого второго сумки заполнены алкогольными напитками. Покупатели уверяют, что пить меньше не стали, но тратят больше времени на то, чтобы приобрести товар. Были и те, кто говорил, что из-за закупки впрок потребление спиртного даже увеличилось, потому что раньше поводом не выпить могло стать нежелание идти в магазин. В барах стали продавать алкоголь в бутылках без крышки, а также открылось большое количество магазинов без названия, которые продают спиртное по завышенной цене.

