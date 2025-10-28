Экономика
08:38, 28 октября 2025Экономика

Продажи пива в России резко упали

РАТК: Продажи пива в России сократились на 16,9 процента в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первых трех кварталов суммарные объемы продаж пива в России сократились почти на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года. О резком снижении реализации этого спиртного напитка в стране сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

За отчетный период в России реализовали в общей сложности 462,3 миллиона дал пива. Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года показатель находился на уровне в 556,5 миллиона. Таким образом, за год продажи популярного спиртного напитка в стране просели на 94,2 миллиона дал, или на 16,9 процента, резюмировали в ведомстве.

Розничные продажи пива в России стабильно снижаются на протяжении всех трех кварталов. В январе-марте реализация сократилась на 13 процентов год к году, а по итогам первой половины 2025-го — на 16,3 процента. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали заметное удорожание этого спиртного напитка.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на розничные продажи пива, аналитики сочли изменение акцизных ставок. Если до конца 2024 года этот спиртной напиток в стране дорожал в пределах инфляции (примерно на 7-9 процентов), то в начале 2025-го рост цен заметно ускорился. Другой причиной стало повышение импортных пошлин на продукцию из недружественных стран, которые с января выросли в 10 раз — с 0,1 до 1 евро за литр. Все это толкает цены на пиво в России вверх и приводит к заметному падению спроса на внутреннем рынке, заключили эксперты.

