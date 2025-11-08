Россиянам назвали лучшее время для покупки алкоголя на Новый год

Лучшим временем для покупки алкоголя на Новый год является первая половина декабря, рассказал «Ленте.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Он рекомендовал закончить основные приготовления к празднику до 20 декабря.
«Основной наплыв покупателей в магазинах начинается в последние две недели декабря. Ранние покупки помогут сэкономить не только деньги, но и нервы, избавив от длинных очередей и пустых полок, — заметил экономист. — Кроме того, популярные позиции, такие как игристые вина и элитное шампанское, быстро заканчиваются в период высокого спроса».
Щербаченко также напомнил, что крупные магазины часто проводят предпраздничные акции в начале-середине декабря, потому лучшим временем для покупок является первая половина месяца, когда ассортимент уже пополнен, а ажиотаж еще не начался.
«Планируйте бюджет заранее: оцените, сколько вы готовы потратить на алкоголь и деликатесы для праздника — это поможет избежать импульсивных покупок. Также стоит помнить, что оптовые гипермаркеты часто предлагают более низкие цены, особенно при покупке упаковками, — сказал собеседник «Ленты.ру». — Также рекомендую заранее закупить икру и другие деликатесы, так как к Новому году в России ожидается традиционное подорожание всей деликатесной продукции».
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год. Как правило, злоумышленники пытаются сдать чужое жилье без документов и с использованием фейковых фотографий.