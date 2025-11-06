Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

Юрист Спиридонова: Мошенники обманывают россиян с арендой жилья на Новый год

Мошенники обманывают россиян с арендой жилья на Новый год. О популярной схеме аферистов предупредила управляющий «партнер Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, пишет РИА Новости.

Как правило, злоумышленники пытаются сдать чужое жилье без документов и с использованием фейковых фотографий. Обратившихся по объявлению авторы публикации просят внести предоплату, чтобы забронировать дом или квартиру, рассказала специалистка. После получения средств мошенники перестают выходить на связь.

Спиридонова подчеркнула, что аферисты также могут размещать объявления на квартиры с заниженными ценами и создавать сайты с несуществующими агентствами.

Ранее россиянам раскрыли новую схему мошенничества с жильем. Так, аферисты стали похищать у пользователей аккаунты в сервисах продажи, сдачи и аренды недвижимости.