Россиянам раскрыли новую мошенническую схему

Мошенники стали похищать у россиян аккаунты в сервисах продажи и аренды жилья
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали похищать у россиян аккаунты в сервисах продажи, сдачи и съема жилья. О новой схеме обмана РБК рассказали в компании F6.

Уточняется, что злоумышленники под видом покупателей или арендаторов пишут владельцам квартир, которые разместили объявление о продаже или аренде. Мошенники заявляют собеседникам, что нашли такую же квартиру по другому адресу, и отправляют ссылку на фишинговый ресурс. «После перехода жертвы на сайт преступники взламывают личные кабинеты, чтобы разместить лоты-приманки», — раскрыли специалисты.

В рамках другой схемы аферисты размещают фальшивые объявления о недвижимости через каналы в мессенджере Telegram. Если пользователь перейдет по ссылке и введет данные для авторизации, злоумышленники перехватят доступ к его кабинету, уточнили в F6.

В компании также рассказали, что с начала сентября заблокировали восемь доменов, которые киберпреступники использовали, чтобы создавать фишинговые страницы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за налоговых инспекторов, чтобы выманивать коды из СМС. Злоумышленники по телефону заявляют жертве о неучтенных налогах или ошибках в декларациях.

Перед этим в МВД России перечислили важные рекомендации, которые могут помочь избежать уловок телефонных мошенников. Правоохранители порекомендовали воспринимать любую просьбу в форме «срочно» или «прямо сейчас» как стоп-сигнал.

