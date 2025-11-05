Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:30, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали обманывать россиян под видом инспекторов

Юрист Браун: Мошенники стали массово представляться сотрудниками налоговой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Аферисты по телефону начали выдавать себя за налоговых инспекторов, чтобы выманивать коды из смс. Об этом журналистам РИА Новости рассказала юрист Елена Браун.

По ее словам, злоумышленники делают обзвон по телефону, при этом в их поле интереса находятся не только директора компаний, предприниматели и самозанятые, но и обычные граждане. Когда киберпреступник находит жертву, он говорит ей о неучтенных налогах или ошибках в декларациях.

Ничего не подозревающих людей уверяют в том. что им необходимо зайти в личный кабинет портала «Госуслуги» и посмотреть, пришел ли запрос от налоговой. Жертва, понимая, что никакого уведомления нет, отправляет пароль из смс под предлогом сопоставления данных.

Вскоре пользователя убеждают, что его средства были использованы для финансирования запрещенных организаций, и теперь ему грозит уголовная ответственность. «Таким образом граждан вовлекают в незаконные действия, такие как переводы денег и курьерская работа в других схемах», — уточнила юрист.

Кроме того, телефонные аферисты под видом сотрудников налоговых органов могут предлагать выслать «уведомление на уплату имущественных налогов».

Ранее в МВД перечислили важные рекомендации, которые могут помочь россиянам избежать уловок телефонных мошенников. Правоохранители рекомендуют воспринимать любую просьбу в форме «срочно» или «прямо сейчас» как стоп-сигнал.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    Шансы москвичей увидеть суперлуние в ночь с 5 на 6 ноября оценили

    Мерц пригрозил сирийским беженцам депортациями

    В смартфоны Apple вернут функцию первого iPhone

    Россиянам назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

    В МИД России высказались об ответе на возможную конфискацию активов в ЕС

    Модель рассказала об извращенных вкусах брата короля Карла III

    Сотрудница забыла отключить звук во время собеседования и опозорилась перед соискателем

    Популярная актриса вышла в свет с голой грудью

    На Западе выступили с обвинением в адрес Зеленского и Сырского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости