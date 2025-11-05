Мошенники придумали обманывать россиян под видом инспекторов

Юрист Браун: Мошенники стали массово представляться сотрудниками налоговой

Аферисты по телефону начали выдавать себя за налоговых инспекторов, чтобы выманивать коды из смс. Об этом журналистам РИА Новости рассказала юрист Елена Браун.

По ее словам, злоумышленники делают обзвон по телефону, при этом в их поле интереса находятся не только директора компаний, предприниматели и самозанятые, но и обычные граждане. Когда киберпреступник находит жертву, он говорит ей о неучтенных налогах или ошибках в декларациях.

Ничего не подозревающих людей уверяют в том. что им необходимо зайти в личный кабинет портала «Госуслуги» и посмотреть, пришел ли запрос от налоговой. Жертва, понимая, что никакого уведомления нет, отправляет пароль из смс под предлогом сопоставления данных.

Вскоре пользователя убеждают, что его средства были использованы для финансирования запрещенных организаций, и теперь ему грозит уголовная ответственность. «Таким образом граждан вовлекают в незаконные действия, такие как переводы денег и курьерская работа в других схемах», — уточнила юрист.

Кроме того, телефонные аферисты под видом сотрудников налоговых органов могут предлагать выслать «уведомление на уплату имущественных налогов».

Ранее в МВД перечислили важные рекомендации, которые могут помочь россиянам избежать уловок телефонных мошенников. Правоохранители рекомендуют воспринимать любую просьбу в форме «срочно» или «прямо сейчас» как стоп-сигнал.