Россиянам перечислили помогающие уберечься от мошенников правила

В МВД сообщили о трех помогающих уберечься от мошенников правилах

В МВД перечислили важные рекомендации, которые могут помочь россиянам избежать уловок телефонных мошенников. Три основных правила назвали в Telegram-канале УБК МВД России.

Во-первых, не стоит действовать сразу. Следует воспринимать любую просьбу «срочно» или «прямо сейчас» как сигнал стоп. Даже десять секунд паузы позволят лучше обдумать ситуацию.

Также в МВД посоветовали выбрать один «канал доверия». «Выберите единственный способ для критичных действий — например, только личный звонок по известному номеру. Все остальные каналы автоматически под подозрением», — рекомендуют в ведомстве.

Следующее — необходимо обращать внимание на три «тревожных маркера»: срочность, эмоции, риск упустить выгоду и персональные данные. Если в сообщении есть хотя бы два — с высокой вероятность человек столкнулся с мошенником.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали все чаще применять менее известные способы мошенничества, такие как подмена номера телефона и тактика «двойного агента» со взломом аккаунта своей жертвы.