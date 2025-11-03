Названы новые способы обмана россиян

Эксперт Коробченко: Мошенники стали чаще применять тактику двойного агента

Злоумышленники стали все чаще применять менее известные способы мошенничества, такие как: подмена номера телефона и тактику «двойного агента» со взломом аккаунта своей жертвы. Об этом РИА Новостям рассказал начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко.

Схема с подменой номера (сим-своппинг — прим. ред.) привлекает мошенников тем, что она совсем не требует взаимодействия с жертвой. Злоумышленнику требуется просто прийти в салон сотовой связи и перевыпустить сим-карту на себя. Благодаря чему он получает всю информацию, хранившуюся на сим-карте и может спокойно проходить двухфакторную аутентификацию.

«Этот способ требует подготовки, потому что здесь не обойтись без паспортных данных, однако сим-своппинг сложно заметить — к моменту обнаружения подлога злоумышленник может получить доступ к большому количеству сервисов», — поясняет Коробченко.

Если говорить о «двойном агенте», там злоумышленник взламывает аккаунт пользователя, изучает все его контакты и действует от его лица. Такая схема больше популярна в корпоративной среде, когда может быть много потенциальных жертв, а смена номера не редка, поэтому сложно распознать мошенничество.

Однако по-прежнему самой популярной тактикой является фишинговый сайт, мимикрирующий под государственные ресурсы, маркетплейсы и другие организации, связанные с деньгами. Злоумышленник создают «сайт-клон», а когда жертва переходит на такой ресурс и вводит свои данные, может легко стать «добычей» мошенников.

Эксперт добавил, что стоит устанавливать четырехзначные пароли на сим-карту и запретить ее перевыпуск через «Госуслуги». Также не стоит забывать перепроверять тех, от кого приходят сообщения в мессенджерах и сайты, куда переходите по ссылкам.