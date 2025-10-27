ФСБ займется трудными подростками. Почему спецслужба решила работать с юными хулиганами и к чему это приведет?

Член СПЧ Меркачева: Работа ФСБ с трудными подростками может пойти им на пользу

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России с 2026 года намерена начать работу с трудными подростками в стране. Согласно законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, сотрудники спецслужбы смогут участвовать в работе комиссий по делам несовершеннолетних, а также вносить сведения о трудных подростках в госреестры и государственные информационные системы. Кроме того, ФСБ намерена включить свои возрождающиеся СИЗО в систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В том, почему главная спецслужба России решила взяться за трудных подростков, разбиралась «Лента.ру».

Российские подростки стали целями для вербовки

После начала специальной военной операции (СВО) россиян стали массово вербовать в сети, обманом или обещанием вознаграждений толкая на серьезные преступления. В стране выросло число задержаний по уголовным делам, возбужденным по статьям 205 («Теракт») и 281 («Диверсия») УК РФ.

При этом возраст потенциальных исполнителей преступлений вербовщиков абсолютно не волнует: подростков наравне со взрослыми склоняют к поджогам и подрывам, сбору самодельных взрывных устройств (СВУ), слежке за военными и подготовке покушений на них.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в 2022 году в России предотвратили 118 террористических преступлений, среди исполнителей которых было 17 подростков. В том же году Совбез заявил о совершении несовершеннолетними сотен диверсий на железных дорогах страны. В последующие годы ситуация лишь усугублялась.

Так, в 2024 году к уголовной ответственности за преступления против общественной безопасности привлекли 308 подростков (48 из них — за терроризм), еще 39 наказали за преступления против конституционного строя.

За какие преступления ФСБ ловит российских подростков: справка «Ленты.ру» Подростки, которых оперативники ФСБ задерживают по делам о терактах и диверсиях, идут на преступления, будучи обманутыми мошенниками, а также действуют из корысти или личных соображений. При этом ловят их регулярно — лишь в октябре 2025 года стало известно минимум о семи таких задержанных. Так, 1 октября ФСБ и Следственный комитет России (СКР) отчитались о задержании по террористическим статьям пяти подростков из Челябинской, Оренбургской и Брянской областей, а также из Башкирии. Подросток из Челябинской области пытался поджечь релейный шкаф, несовершеннолетний из Брянской области вел Telegram-канал и публиковал видео, пропагандирующее террористическую организацию, а юноша из Оренбургской области на протяжении года инициативно общался в мессенджере с вербовщиками. Он утверждал, что за деньги готов совершать поджоги, рисовать нацистские граффити и разбрасывать на дорогах предметы, которые бы повреждали шины машин. В свою очередь 14-летняя жительница Башкирии пропагандировала деятельность террористической организации, также публикуя данные о планировании массовых убийств. А 8 октября в Красноярке задержали несовершеннолетнего сторонника националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). В апреле 2024 года он примкнул к террористам в мессенджере и стал выполнять задания куратора. В частности, по данным правоохранителей, юноша передавал своим подельникам информацию о расположении и деятельности штаба волонтерского отряда, который занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. Кроме этого, он раскрыл данные своего родственника, находящегося в зоне СВО.

Всего же с начала СВО были задержаны более 2,5 тысячи несовершеннолетних, которые пошли на тяжкие преступления, либо будучи обманутыми мошенниками, либо попав под влияние украинских спецслужб и террористических организаций. В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга числятся более 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

ФСБ решила заняться профилактикой подростковой преступности

До начала СВО российские спецслужбы почти не работали с несовершеннолетними, но теперь все изменилось, говорит в беседе с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Уголовные дела о терактах и диверсиях, фигурантами которых все чаще становятся подростки, относятся к подследственности ФСБ России.

И поскольку несовершеннолетние постоянно становятся объектами преступных посягательств из-за рубежа, спецслужбе необходимо вмешаться в ситуацию, отмечает Александр Михайлов.

У ФСБ есть не только карательные функции, но и задачи перспективного планирования мер предупреждения генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

Именно поэтому ФСБ разработала проект постановления правительства, который 30 сентября был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предлагает включать офицеров спецслужбы в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) наряду с сотрудниками ФСИН и представителями органов опеки.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают вносить сведения о трудных подростках в государственные реестры и информационные системы, а также включить возрождаемые СИЗО ФСБ в систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Внимание спецслужбы может помочь трудным подросткам

По мнению Александра Михайлова, участие сотрудников ФСБ в комиссиях по делам несовершеннолетних придало бы последним больше веса, а также сделало бы их работу более эффективной и менее формальной.

Сегодня те ведомства и организации, которые должны заниматься вопросами профилактики и предупреждения подростковой преступности, на деле не справляются с этими задачами, отмечает эксперт.

Общественные организации работают только с «белыми и пушистыми», трудные подростки — на ПДН, прокуратуре и членах комиссий, которые собираются от случая к случаю. Мы же имеем дело уже с другой реальностью, поэтому методы и специалисты здесь должны быть особые генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева согласна с тем, что участие ФСБ в судьбе трудных подростков может пойти им на пользу, если за этой работой действительно будут стоять воспитательные и реабилитационные цели.

Если ФСБ заявит, что берет над подростками шефство, будет их курировать, у ребят может появиться какое-то будущее. Со спецслужбой, вовлеченной в систему пробации, у них будет ниже риск повторных нарушений закона, а также больше шансов получить хорошее образование член СПЧ Ева Меркачева

Как отмечает Меркачева, сегодня мошенники нередко обманывают подростков и вовлекают их в преступления, представляясь сотрудниками ФСБ. Поэтому у спецслужбы в плане работы с молодежью действительно есть некая ответственность.

У экспертов возникли вопросы к инициативе ФСБ

Несмотря на то что от работы сотрудников ФСБ с трудными подростками может быть положительный эффект, к тому, как именно она будет реализована, сегодня есть определенные вопросы, отмечают эксперты, опрошенные «Лентой.ру».

Неясно, какими ресурсами располагает ФСБ для того, чтобы перевоспитывать несовершеннолетних. Есть ли вообще среди них специалисты, которые понимают, как разговаривать с детьми и работать с ними психологически? На данный момент это вопрос открытый член СПЧ Ева Меркачева

В свою очередь, криминолог Игорь Трифонов отмечает, что штаты территориальных органов управлений ФСБ в сотни раз меньше, чем штаты полиции, а педагогов и психологов там единицы и они загружены внутренней работой. Поэтому ввести в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних офицеров ФСБ (особенно грамотных и подготовленных) физически невозможно — их просто не хватит.

Закон принять можно, но исполнять его на местах просто некому, а сценарий с перекладыванием этих обязанностей на ветеранов спецслужбы маловероятен — далеко не все из них могут и умеют работать с подростками криминолог Игорь Трифонов

