Экономика
10:39, 19 января 2026Экономика

В России сократилось производство водки

Производство водки сократилось в России в 2025 году на 4,2 %
Дмитрий Воронин

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Производство водки сократилось в России в 2025 году на 4,2 процента, до 79,32 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

Падение выпуска коньяка составило 13,3 процента со снижением до 8,37 миллиона декалитров, а в целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упало в РФ на 5,3 процента.

При этом производство вина выросло в России в прошлом году на 13,6 процента, до 36,98 миллиона декалитров, а ликеро-водочных изделий — на 8,1 процента, до 19,61 миллиона декалитров.

По итогам трех кварталов выпуск водки в России падал на 6 процентов, а в январе-октябре — на 5,6 процента. Таким образом, в последние месяцы 2025 года падение показателя замедлилось. Согласно приводившейся в декабре статистике, синхронно с сокращением производства в РФ снижались и продажи крепкого алкоголя.

Также СМИ пишут о том, что ведущие мировые производители спиртного оказались в кризисной ситуации из-за внушительного объема нераспроданных напитков, производство которых они нарастили на фоне пандемии коронавируса.

