В подмосковном городе пересмотрят правила использования электросамокатов

14:19, 2 июня 2026

В подмосковном Подольске власти потребовали пересмотреть правила аренды электросамокатов
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В подмосковном Подольске власти потребовали пересмотреть правила аренды электросамокатов. Постановление об этом опубликовано на сайте местной администрации.

Деятельность кикшеринговых компаний в городском округе временно приостановили. Причиной стало отсутствие соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и нехватка необходимых нормативно-правовых актов.

До этого прокат электросамокатов запретили во многих других городах Подмосковья. 1 июня такое решение приняли в Чехове.

А еще раньше — в Люберцах, Дзержинском, Котельниках, Раменском, Лобне, Жуковском, Солнечногорске, а также поселках Томилино, Малаховка, Октябрьский, Мирный и деревне Островцы.

