В подмосковном городе пересмотрят правила использования электросамокатов

В подмосковном Подольске власти потребовали пересмотреть правила аренды электросамокатов. Постановление об этом опубликовано на сайте местной администрации.

Деятельность кикшеринговых компаний в городском округе временно приостановили. Причиной стало отсутствие соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и нехватка необходимых нормативно-правовых актов.

До этого прокат электросамокатов запретили во многих других городах Подмосковья. 1 июня такое решение приняли в Чехове.

А еще раньше — в Люберцах, Дзержинском, Котельниках, Раменском, Лобне, Жуковском, Солнечногорске, а также поселках Томилино, Малаховка, Октябрьский, Мирный и деревне Островцы.