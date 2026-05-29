ВСУ перебросили наиболее боеспособные штурмовые группы под Кондратовку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили наиболее боеспособные штурмовые группы в Сумскую область. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В Кондратовке противник пытается удержать позиции за счет переброски к линии боевого соприкосновения наиболее боеспособных штурмовых групп из состава 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило свою элиту в приграничный регион. Бойцов Сил беспилотных систем (СБС) заметили в Харьковской области.

Также сообщалось, что украинские пограничники сжигали дома в Харьковской области. Они делали это, чтобы избавиться от тел иностранных наемников ВСУ.