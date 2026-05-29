РИА Новости: Украинские пограничники сожгли в Бударках дома с телами наемников

Украинские пограничники сжигали дома в Харьковской области, чтобы избавиться от тел иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что это произошло в селе Бударки.

«Украинские пограничники из 1-го пограничного отряда Украины сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило свою элиту в приграничный регион. Бойцов Сил беспилотных систем (СБС) заметили в Харьковской области.