Украинские пограничники сжигали дома в Харьковской области, чтобы избавиться от тел иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.
Уточняется, что это произошло в селе Бударки.
«Украинские пограничники из 1-го пограничного отряда Украины сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», — заявил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило свою элиту в приграничный регион. Бойцов Сил беспилотных систем (СБС) заметили в Харьковской области.