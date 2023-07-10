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13:05, 10 июля 2023Из жизни

Маск предложил Цукербергу «померяться членами» вместо боя в клетке

Маск назвал Цукерберга куколдом после запуска соцсети Threads

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Владелец соцсети Twitter, миллиардер Илон Маск обрушился на главу корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга с оскорблениями после запуска конкурирующей социальной сети Threads. Об этом сообщает The Daily Beast.

Маск выложил скриншот с перепиской Цукерберга в Threads, в которой представители сети фастфуд-ресторанов Wendy's советовали тому слетать в космос, «просто чтобы позлить» конкурента. Под скриншотом Маск назвал Цукерберга куколдом, то есть любителем наблюдать за тем, как кто-то другой занимается сексом с его партнером. В следующем твите миллиардер предложил ему «померяться членами».

Перепалка произошла на фоне подготовки к бою в клетке, также начатой по инициативе Маска. Еще до запуска Threads миллиардер выступал с критикой соцсети, высмеивая ее функции и даже обвиняя Meta в том, что они переманивали сотрудников Twitter для создания его полной копии, а в воскресенье перешел к прямым оскорблениям.

Цук – куколд. Предлагаю в прямом смысле померяться членами

Илон Маск

Цукерберг не остался в долгу: в день запуска Threads он впервые за одиннадцать лет написал твит, опубликовав в своем аккаунте мем с двумя одинаковыми спайдерменами, которые указывают друг на друга, чем явно намекал на сходство двух соцсетей. Он также ответил ряду пользователей на шутки о Маске.

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За считанные дни количество пользователей платформы Threads, открывшаяся в начале июля, приблизилось к ста миллионам. Несмотря на растущую популярность Threads, Twitter по-прежнему находится в лидерах: по данным конца 2022 года, соцсетью пользуются 368 миллионов человек.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг сойдется в поединке на ринге с американским бизнесменом и владельцем Twitter Илоном Маском. Цукерберг принял вызов в сторис в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после твита Маска с предложением устроить бой. Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC.

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    Алиса Дмитриева
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