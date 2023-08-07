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03:44, 7 августа 2023Из жизни

Цукерберг предложил дату для поединка с Маском

Цукерберг предложил провести поединок с Маском 26 августа
Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с владельцем Twitter Илоном Маском и предложил назначить 26 августа днем проведения поединка. Об этом Цукерберг написал в социальной сети Threads (принадлежит Meta), передает ТАСС.

Таким образом Цукерберг прокомментировал сообщения Маска о том, что тот активно готовится к будущему поединку. При этом владелец Meta отметил, что бой вряд ли пройдет в предложенную им дату.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг сойдется в поединке на ринге с американским бизнесменом и владельцем Twitter Илоном Маском. Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC.

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    Юлия Мискевич
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