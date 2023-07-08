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02:37, 8 июля 2023Интернет и СМИ

Маск оскорбил Цукерберга из-за запуска аналога Twitter

Илон Маск назвал Марка Цукерберга змеенышем после запуска аналога Twitter

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Миллиардер Илон Маск, которому принадлежит соцсеть Twitter, обвинил главу корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга в плагиате и назвал его «змеенышем». Соответствующая запись появилась в его аккаунте в соцсети.

Маск напомнил, что он потратил 44 миллиарда долларов на приложение Twitter, «а змееныш просто решил его скопировать».

По его словам, этот шаг перевел их конфликт в личную плоскость. «Увидимся в клетке», — добавил владелец Twitter.

Ранее Маск высказался о жульничестве после того, как Цукерберг запустил аналог соцсети Twitter — сервис Threads. «Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет», — заявил Маск. Пост, в котором миллиардер назвал махинации плохим явлением, набрал более 14 миллионов просмотров и около 264 тысяч лайков.

О том, что Meta запустила приложение Threads, сообщалось 6 июля. За сутки оно стало самым популярным приложением в магазине приложений App Store в России. Многие из них отметили, что сервис очень похож на Twitter.

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    Марина Совина
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