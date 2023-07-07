Маск высказался о жульничестве после запуска Цукербергом аналога Twitter

Миллиардер Илон Маск назвал жульничеством запуск Марком Цукербергом сервиса Threads

Миллиардер Илон Маск, которому принадлежит соцсеть Twitter, высказался о жульничестве после того, как глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг запустил аналог соцсети — сервис Threads. Пост об этом предприниматель опубликовал в Twitter.

«Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет», — заявил Маск. Пост, в котором миллиардер назвал махинации плохим явлением, набрал более 14 миллионов просмотров и около 264 тысяч лайков.

В комментариях к публикации некоторые пользователи написали, что Meta полностью скопировала функционал Twitter для Threads. «Несмотря на то, что моя жена активный пользователь Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она заметила, что Threads — тот же Twitter», «Ни о какой конкуренции и речи не идет. Первые всегда будут впереди», «Если ты не можешь что-то победить — скопируй это», — высказывались они.

Другие читатели Маска высказали иное мнение: «Вы пытались создать монополию на микроблоги», «Вы регулярно увольняли лучших технических специалистов, а теперь жалуетесь, что новое приложение может уничтожить Twitter?», «Вот что бывает, если уволить ключевых сотрудников компании».

О том, что Meta запустила приложение Threads, сообщалось 6 июля. За сутки оно стало самым популярным приложением в магазине приложений App Store в России. Многие из них отметили, что сервис очень похож на Twitter. Об этом пошутил и сам Цукерберг: в первом за 11 лет посте в Twitter он опубликовал картинку, на которой два одинаковых Человека-паука указывают друг на друга.

Отношения между Цукербергом и Маском стали напряженными после того, как владелец Meta анонсировал Threads. Глава Twitter вызвал Цукерберга на бой на ринге, на что тот ответил согласием.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. Ее сумма составила 44 миллиарда долларов. Бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Вскоре после этого Маск решил уволить из компании более половины сотрудников.