Threads стало самым популярным приложением в российском App Store

Threads в день запуска стало самым скачиваемым приложением в российском App Store

Приложение Threads от компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в день официального запуска стало самым популярным приложением магазине приложений App Store в России. Об этом передает РИА Новости.

Threads возглавило раздел «Топ-чарты» в App Store и стало самым скачиваемым приложением.

Приложение Threads стало доступно 6 июля. Ожидается, что оно станет аналогом сервиса микроблогов. Приложение работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).«Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра», — уточняется в описании программы.

Приложение призвано стать конкурентом Twitter, принадлежащему американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

