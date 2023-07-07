Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:12, 7 июля 2023Интернет и СМИ

Threads стало самым популярным приложением в российском App Store

Threads в день запуска стало самым скачиваемым приложением в российском App Store

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Приложение Threads от компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в день официального запуска стало самым популярным приложением магазине приложений App Store в России. Об этом передает РИА Новости.

Threads возглавило раздел «Топ-чарты» в App Store и стало самым скачиваемым приложением.

Приложение Threads стало доступно 6 июля. Ожидается, что оно станет аналогом сервиса микроблогов. Приложение работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).«Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра», — уточняется в описании программы.

Приложение призвано стать конкурентом Twitter, принадлежащему американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Финляндии заявил о неэффективности ухода компаний с российского рынка

    Приковавший себя к воротам Букингемского дворца мужчина изранился ножом

    Путин подписал указ о положении имеющих украинское гражданство россиян

    Warner Bros. ответила на критику из-за карты в фильме «Барби»

    Байден испинал трибуну во время своего выступления

    Threads стало самым популярным приложением в российском App Store

    Украинских беженцев уличили в заработке на беспорядках во Франции

    В Польше пожаловались на «ворота в ад» из-за помощи властей украинским беженцам

    Посол ответил на критику США о непрофессиональном поведении российских летчиков

    Отказавшихся от гражданства Украины россиян проверит МВД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости