Twitter пригрозил Цукербергу судом

Insider: Twitter подаст в суд на Meta за нарушение коммерческой тайны в соцсети Threads

Представители Twitter заявили, что подадут судебный иск к корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), принадлежащей миллиардеру Марку Цукербергу, за нарушение коммерческой тайны и права на интеллектуальную собственность. Об этом сообщает Insider.

По данным издания, после того, как сервис текстовых сообщений Threads начал работу, личный адвокат владельца Twitter Илона Маска Алекс Спиро отправил Цукербергу официальное письмо, в котором пригрозил его компании судом. Представители Twitter обвинили корпорацию в найме «десятков тысяч их бывших сотрудников, ненадлежащим образом работавших с документацией и электронными устройствами компании».

Как утверждают в Twitter, над созданием соцсети Threads работали их бывшие сотрудники, от которых в корпорации могли узнать внутреннюю конфиденциальную информацию. Также утверждается, что Meta получила доступ к данным пользователей социальной сети Маска.

Threads начал работать 6 июля. В Meta заявили, что сервис может составить конкуренцию компании Маска. Многие пользователи отметили, что эти два приложения крайне схожи по функционалу.