Марк Цукерберг назвал свой обычный заказ в «Макдоналдс» и удивил бойца UFC

New York Post: Цукерберг рассказал, что каждый день ест на 4000 килокалорий

Основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг рассказал в Threads, что потребляет четыре тысячи килокалорий в день в рамках диеты, которая нередко включает продукты из «Макдоналдс», и раскрыл состав своего обычного заказа. Об этом сообщает New York Post.

По словам 39-летнего Цукерберга, его заказ в популярной сети фаст-фуда включает 20 наггетсов, Роял чизбургер (во «Вкусно — и точка» этот бургер называется Гранд — прим. ред. «Ленты.ру»), большую картошку фри, мороженое Oreo McFlurry, яблочный пирог и несколько дополнительных чизбургеров на потом.

Боец UFC Майк Дэвис очень удивился и шутливо ответил ему: «Ты в спортивном лагере! Никакого Макдоналдса!» Цукерберг объяснил бойцу, что у него нет нужды сбрасывать вес и эта пища необходима ему для компенсации активной физической нагрузки в рамках новой программы тренировок, в которую входят занятия джиу-джитсу, смешанными единоборствами и силовые тренировки. «А еще это так вкусно...» — добавил он.

Цукерберг регулярно делится своими спортивными достижениями в социальных сетях, а недавно даже похвастался новым синим поясом по джиу-джитсу после выигрыша своего первого любительского турнира. Возможный бой с Маском стал еще одним стимулом для усиления тренировок. В июне Маск выразил готовность к «бою в клетке», на что Цукерберг ответил: «Пришли мне место». Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC. Позднее Маск предложил Цукербергу «померяться членами» вместо боя в клетке.

Пока неясно, состоится ли бой между двумя бизнесменами, но Цукерберг и Маск продолжают конкурировать на цифровом фронте, и состязание может стать еще одним важным этапом в их противостоянии.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг построил октагон на заднем дворе для подготовки к бою с Илоном Маском и разозлил жену Присциллу Чан. Она заявила, что два года выращивала там газон и следила за ним.