Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:46, 3 августа 2023Забота о себе

Марк Цукерберг назвал свой обычный заказ в «Макдоналдс» и удивил бойца UFC

New York Post: Цукерберг рассказал, что каждый день ест на 4000 килокалорий

Фото: Nick Wass / AP

Основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг рассказал в Threads, что потребляет четыре тысячи килокалорий в день в рамках диеты, которая нередко включает продукты из «Макдоналдс», и раскрыл состав своего обычного заказа. Об этом сообщает New York Post.

По словам 39-летнего Цукерберга, его заказ в популярной сети фаст-фуда включает 20 наггетсов, Роял чизбургер (во «Вкусно — и точка» этот бургер называется Гранд — прим. ред. «Ленты.ру»), большую картошку фри, мороженое Oreo McFlurry, яблочный пирог и несколько дополнительных чизбургеров на потом.

Материалы по теме:
Гордимся Гордеем Все о шестилетнем русском вундеркинде, ставшем звездой в Китае
Гордимся ГордеемВсе о шестилетнем русском вундеркинде, ставшем звездой в Китае
12 февраля 2015
«Он сиял так, будто создал лекарство от рака» Самый популярный сайт о коронавирусе создал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»Самый популярный сайт о коронавирусе создал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
19 апреля 2020

Боец UFC Майк Дэвис очень удивился и шутливо ответил ему: «Ты в спортивном лагере! Никакого Макдоналдса!» Цукерберг объяснил бойцу, что у него нет нужды сбрасывать вес и эта пища необходима ему для компенсации активной физической нагрузки в рамках новой программы тренировок, в которую входят занятия джиу-джитсу, смешанными единоборствами и силовые тренировки. «А еще это так вкусно...» — добавил он.

Цукерберг регулярно делится своими спортивными достижениями в социальных сетях, а недавно даже похвастался новым синим поясом по джиу-джитсу после выигрыша своего первого любительского турнира. Возможный бой с Маском стал еще одним стимулом для усиления тренировок. В июне Маск выразил готовность к «бою в клетке», на что Цукерберг ответил: «Пришли мне место». Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC. Позднее Маск предложил Цукербергу «померяться членами» вместо боя в клетке.

Пока неясно, состоится ли бой между двумя бизнесменами, но Цукерберг и Маск продолжают конкурировать на цифровом фронте, и состязание может стать еще одним важным этапом в их противостоянии.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг построил октагон на заднем дворе для подготовки к бою с Илоном Маском и разозлил жену Присциллу Чан. Она заявила, что два года выращивала там газон и следила за ним.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против научных институтов РАН

    На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу

    Найден улучшающий симптомы СДВГ метод лечения

    Пассажир пригрозил отрезать голову стюардессе во время полета и угодил в полицию

    Премьер Индии принял решение по участию в саммите БРИКС

    В Верховной Раде признались в отсутствии плюрализма

    Названы самые дорогие торговые улицы Москвы

    Власти российского города захотели отнять дома у дачников

    Российского педофила-рецидивиста осудили на 16 лет и назначили ему лечение

    В Госдуме отреагировали на призыв прекратить госзакупки иномарок для чиновников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости