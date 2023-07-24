Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу перед боем с Маском

Миллиардер Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу перед боем с Илоном Маском

Перед боем с Илоном Маском основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит Meta).

В своем посте миллиардер поблагодарил тренера Дейва Камарильо. «Вы отличный тренер, — написал он. — Тренируясь у вас, я столько всего узнал о борьбе и о жизни».

В бразильском джиу-джитсу синий пояс соответствуют первому уровню мастерства. Ниже него только белый пояс, который носят с первого дня обучения этому единоборству. Как правило, обладателям синего пояса приходится тренироваться не меньше двух лет, прежде чем у них появится шанс на получение следующего, фиолетового пояса.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг сойдется в поединке на ринге с владельцем Twitter Илоном Маском. Цукерберг принял вызов после твита Маска с предложением устроить бой. Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC. Позднее Маск предложил Цукербергу «померяться членами» вместо боя в клетке.