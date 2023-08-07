Маск определился с боевым стилем для поединка с Цукербергом

Маск сообщил, что намерен использовать элементы реслинга в бою против Цукерберга

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск определился с боевым стилем для поединка с генеральным директором американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом он написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

По словам Маска, он намерен использовать элементы реслинга. «Я выбираю WWE в качестве боевого стиля», — подчеркнул он.

Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. «Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации», — говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.