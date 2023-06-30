Маск собрался сражаться с Цукербергом в Колизее

Илон Маск намекнул, что поединок с Цукербергом может состояться в Колизее

Американский предприниматель Илон Маск намекнул, что собирается сражаться с гендиректором корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом в Колизее в Риме. О том, что поединок может состояться в одном из самых известных сооружений Древнего мира, он заявил в своем Twitter.

«Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — написал Маск в посте. Затем предприниматель опубликовал отрывок из комедийного фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», в котором проходит сражение в Колизее. Он прокомментировал ролик, отметив, что ему необходимо поработать над выносливостью.

Маск решил устроить поединок на ринге с Цукербергом после того, как компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Директор корпорации принял предложение бизнесмена, попросив назвать место проведения боя.

В преддверии будущего боя оба соперника по очереди потренировались с исследователем ИИ Лексом Фридманом. Затем тот написал в соцсетях, что его «вдохновляет наблюдение за тем, как Илон и Марк отправляются в путешествие по боевым искусствам».