Цукерберг и Маск по очереди сразились с айтишником из Таджикистана перед боем

Цукерберг и Маск провели тренировки по борьбе с одним и тем же соперником в преддверии боя

Американский предприниматель Илон Маск и гендиректор корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг по очереди потренировались с исследователем ИИ Лексом Фридманом в преддверии их будущего боя. Об этом сам Фридман сообщил в Twitter.

Во вторник, 27 июня, обладатель черного пояса по джиу-джитсу Фридман, который родился в Таджикистане, рос в Москве и в 11 лет переехал в США, провел тренировку с Цукербергом, после чего написал в соцсетях, что с нетерпением ждет «начала тренировок с Илоном Маском». Он добавил, что его «вдохновляет наблюдение за тем, как Илон и Марк отправляются в путешествие по боевым искусствам».

Впоследствии Фридман также встретился с Маском. На опубликованных в Twitter кадрах миллиардер отрабатывает разные приемы борьбы: перебрасывает соперника через плечо, использует захваты, чтобы удержать его на лопатках. Тренер похвалил подопечного и признался, что не ожидал от него такой физической подготовки.

Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском, которая длилась несколько часов. Я впечатлён его силой, выносливостью, умением работать ногами и бороться в партере. Это было эпично. [...] Но я все же считаю, что мир будет лучше, если они [Марк и Илон] просто продолжат тренировки вместо драки на арене. Однако, как сказал Илон, самый вероятный исход тот, который развлечет публику... Как бы там ни было, я буду рядом, если понадоблюсь им обоим Лекс Фридман исследователь, спортсмен и блогер

Под публикацией Фридмана Маск признался, что тренировка «была прикольной», но не стал комментировать вероятность боя.

Маск решил сразиться с Цукербергом на ринге после того, как компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Отмечается, что директор корпорации принял предложение бизнесмена, попросив назвать место проведения боя.

После этого мать Маска, Мэй Маск, написала в соцсетях, что запретила сыну драться на ринге с Цукербергом. Сын оценил юмор матери, однако попросил ее остановиться. «Мама, я все равно буду с ним драться, прекрати», — прокомментировал он ее пост.