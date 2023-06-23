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10:50, 23 июня 2023Из жизни

Мать запретила Илону Маску драться с Марком Цукербергом

Мать Илона Маска Мэй запретила ему драться на ринге с Марком Цукербергом

Фото: Ludovic Marin / Reuters

75-летняя супермодель Мэй Маск, мать американского бизнесмена и владельца Twitter Илона Маска, запретила ему драться на ринге с генеральным директором американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«На самом деле я отменила бой. Но им еще не сказала. Однако я продолжу говорить, что бой отменен, на всякий случай...», — пишет Мэй Маск. Модель также предложила провести альтернативный вариант боя — «на словах». Она отметила, что в таком случае победу должны присудить самому смешному из оппонентов.

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Илон Маск оценил юмор матери, однако попросил ее остановиться. «Мама, я все равно буду с ним драться, прекрати», — утверждает он в комментариях под ее постом. В ответ на призыв прислушаться к словам матери бизнесмен иронично заявил, что Мэй всегда запрещает ему совершать забавные поступки.

Илон Маск решил сразиться с Марком Цукербергом на ринге после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Отмечается, что директор Meta принял предложение бизнесмена, попросив назвать его место проведения боя.

Ранее сообщалось, что младшая сестра миллиардера Илона Маска, режиссер Тоска Маск, родила близнецов от донора. По ее словам, она решилась на такой шаг, поскольку больше не хотела заводить серьезные отношения с кем бы то ни было.

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    Алиса Удовик
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