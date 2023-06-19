Сестра Илона Маска рассказала о зачатии детей от донора

Сестре миллиардера Илона Маска не понравились беременность и роды

Младшая сестра миллиардера Илона Маска, режиссер Тоска Маск, родила близнецов от донора. О процедуре ЭКО и процессе выбора отца для зачатия детей она рассказала Daily Mail.

В 37 лет, вскоре после расставания с очередным партнером, Тоска Маск сообщила двум братьям и матери о намерении родить ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения. По ее словам, она решилась на такой шаг, поскольку больше не хотела заводить серьезные отношения с кем бы то ни было. Она утверждает, что близкие восприняли это известие с воодушевлением и поддержали ее.

Долгое время Маск искала идеального донора. Вместе с другими членами семьи она изучала анкеты и читала рассказы подходящих мужчин о себе. В итоге она выбрала увлеченного спортом молодого человека, чтобы, по ее словам, дополнить «блестящие интеллектуальные и творческие гены» своей семьи. Женщина добавила, что внешне донор похож на нее, поэтому близнецы, которых она родила, тоже имеют с ней сильное внешнее сходство.

По словам Маск, ей совсем не понравилось быть беременной. «Роды тоже были ужасными, — добавила она. — Но я счастлива иметь двоих детей, поэтому у меня не будет других. Я так благодарна, что у меня была возможность и способность сделать это».

Маск отметила, что никогда не скрывала от детей, которым сейчас по 10 лет, как они появились на свет. Более того, она сохранила анкету их биологического отца, чтобы близнецы могли узнать о нем, когда станут совершеннолетними. Однако, по словам Маск, сейчас они не проявляют к этой теме никакого интереса.

Ранее мать миллиардера и изобретателя Илона Маска 72-летняя супермодель Мэй Маск рассказала о способе воспитания гения. По ее словам, она позволяла детям делать все самостоятельно и идти своим путем.