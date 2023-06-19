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19:37, 19 июня 2023Из жизни

Сестра Илона Маска рассказала о зачатии детей от донора

Сестре миллиардера Илона Маска не понравились беременность и роды
Тоска Маск

Тоска Маск. Фото: Gustavo Valiente / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Младшая сестра миллиардера Илона Маска, режиссер Тоска Маск, родила близнецов от донора. О процедуре ЭКО и процессе выбора отца для зачатия детей она рассказала Daily Mail.

В 37 лет, вскоре после расставания с очередным партнером, Тоска Маск сообщила двум братьям и матери о намерении родить ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения. По ее словам, она решилась на такой шаг, поскольку больше не хотела заводить серьезные отношения с кем бы то ни было. Она утверждает, что близкие восприняли это известие с воодушевлением и поддержали ее.

Долгое время Маск искала идеального донора. Вместе с другими членами семьи она изучала анкеты и читала рассказы подходящих мужчин о себе. В итоге она выбрала увлеченного спортом молодого человека, чтобы, по ее словам, дополнить «блестящие интеллектуальные и творческие гены» своей семьи. Женщина добавила, что внешне донор похож на нее, поэтому близнецы, которых она родила, тоже имеют с ней сильное внешнее сходство.

По словам Маск, ей совсем не понравилось быть беременной. «Роды тоже были ужасными, — добавила она. — Но я счастлива иметь двоих детей, поэтому у меня не будет других. Я так благодарна, что у меня была возможность и способность сделать это».

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Маск отметила, что никогда не скрывала от детей, которым сейчас по 10 лет, как они появились на свет. Более того, она сохранила анкету их биологического отца, чтобы близнецы могли узнать о нем, когда станут совершеннолетними. Однако, по словам Маск, сейчас они не проявляют к этой теме никакого интереса.

Ранее мать миллиардера и изобретателя Илона Маска 72-летняя супермодель Мэй Маск рассказала о способе воспитания гения. По ее словам, она позволяла детям делать все самостоятельно и идти своим путем.

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    Екатерина Улитина
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