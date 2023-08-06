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11:48, 6 августа 2023Интернет и СМИ

Илон Маск в соцсети X анонсировал бой с Марком Цукербергом

Илон Маск анонсировал бой с Марком Цукербергом в принадлежащей ему соцсети X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Глава Twitter, которая теперь называется X («Икс»), Илон Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с генеральным директором компании Meta (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ) Марком Цукербергом в своей социальной сети. Об этом он сообщил в своем аккаунте.

«Бой Цука (Цукерберга — прим.« Ленты.ру») против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов», — написал предприниматель.

В июне Маск написал о желании подраться с Цукербергом, и тот ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC Дэйны Уайта.

Позже стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказался готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою против руководителя корпорации Meta.

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    Анастасия Астахова
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