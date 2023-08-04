Стало известно об отказе Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

ТАСС: Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказался готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. Об этом стало известно ТАСС.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что причины отказа неизвестны. Он также отметил, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

В июне Маск написал о желании подраться с Цукербергом, и тот ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC Дэйны Уайта.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.