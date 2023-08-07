Маск назвал причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Маск допустил, что проиграет в бою с Цукербергом в случае затяжного поединка

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал причину возможного проигрыша в бою с генеральным директором американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом он написал в Twitter.

Маск допустил проигрыш в том случае, если поединок окажется затяжным. «Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости», — подчеркнул он.

Предприниматель также добавил, что весит больше Цукерберга. «Я вешу не менее 300 фунтов (136 килограммов — прим. «Ленты.ру»)», — написал Маск.

Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. «Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации», — говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.

