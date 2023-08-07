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11:59, 7 августа 2023Забота о себе

Илон Маск заявил о возможной операции на позвоночнике перед боем с Цукербергом

Илону Маску могут сделать операцию на позвоночнике перед боем с Цукербергом
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Миллиардер Илон Маск рассказал, что перед боем с главой корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марком Цукербергом ему может потребоваться операция. Об этом он написал в своем Twitter (после переименования соцсеть называется X).

По словам Маска, ему сделают магнитно-резонансную томографию шеи и верхнего отдела позвоночника 7 августа. По результатам МРТ врачи примут решение о том, нужна ли 52-летнему миллиардеру операция на позвоночнике. «Точная дата пока уточняется. На этой неделе узнаем», — написал он.

До этого Маск заявлял, что операция может потребоваться, чтобы укрепить титановую пластину между пятым и шестым позвонками.

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Ранее стало известно, что Марк Цукерберг сойдется в поединке на ринге с владельцем ныне переименованным в X Twitter Илоном Маском. Цукерберг принял вызов после июньского твита Маска с предложением устроить бой. Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC Дэйна Уайт. Позднее Маск предложил Цукербергу «померяться членами» вместо боя в клетке.

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    Александра Лисица
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