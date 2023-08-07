Илон Маск повредил спину во время боя со 160-килограммовым сумоистом

Илон Маск бросил вызов 160-килограммовому сумоисту и восемь лет мучился от боли

Причиной болей в спине, которые могут помешать поединку американского миллиардера Илона Маска и основателя корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, оказалась травма, полученная девять лет назад. Маск упомянул обстоятельства, при которых это произошло, в одном из своих постов в соцсети X (Twitter).

По словам Маска, во время поединка с неким сумоистом он повредил один из межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника. После этого он восемь лет мучился от сильнейших болей в спине. В 2022 году миллиардер сообщил, что с болью удалось справиться благодаря спондилодезу — операции, при которой поврежденные позвонки сращивают и обездвиживают.

В биографической книге Эшли Вэнс «Илон Маск: как миллиардер, возглавляющий SpaceX и Tesla, строит наше будущее», вышедшей в 2015 году, этот бой описан подробнее. Миллиардер познакомился с «одним из лучших сумоистов в мире», когда праздновал свой день рождения. Хотя темой вечеринки был стимпанк, сам именинник нарядился самураем. В таком виде он, судя по сохранившемуся фото, и решил бросить вызов ёкодзуне.

[Сумоист] весил 160 килограммов, и эти килограммы были вовсе не от жира. Я ухитрился оторвать его от земли на чистом адреналине. Он позволил мне выиграть первый раунд, а потом разгромил меня. И моя спина, по-моему, с тех пор испорчена Илон Маск

Фото: @elonmusk

Перед боем с сумоистом миллиардер предавался другому опасному развлечению: играл роль мишени для ножей. Он завязал себе глаза, взял в руки по воздушному шарику, а третий зажал между ног. Метателю ножей предстояло попасть во все шарики и не задеть Маска.

По словам миллиардера, он все рассчитал заранее, и решил, что вполне переживет, если метатель промахнется, и нож угодит ему между ног. «Я подумал, что он, может, и попадет мне в гонаду (яичко), но хотя бы не в обе», — цитирует Маска автор книги. В результате все кончилось благополучно.

Ранее сообщалось, что 7 августа Илон Маск планирует пройти магнитно-резонансную томографию шеи и верхнего отдела позвоночника. По данным МРТ врачи примут решение о том, нужна ли 52-летнему миллиардеру операция на позвоночнике.