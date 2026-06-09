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12:04, 9 июня 2026Мир

В США признали неэффективность своих систем ПВО на Украине перед ракетами России

Ходжес: Системы ПВО США не могут эффективно противостоять ракетам ВС России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не могут эффективно противостоять ракетам Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире своего YouTube-канала.

«Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена. Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода», — рассказал он.

По словам американского военного, и другие западные системы ПВО не справились с задачей. Он отметил, что созданная на Украине многоуровневая система потерпела крах, поскольку Россия создала ракетные технологии, которые современное поколение систем ПВО стран НАТО не может нейтрализовать.

Ранее стало известно, что барражирующие боеприпасы Bolt, которые были направлены в Эстонию, должны сдержать якобы возможное наступление России на территорию стран НАТО. Сообщается, что боеприпасы Bolt в Эстонии появились менее чем в 70 километрах от границы с Россией.

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