«Калашников» рассказал об объемах выпуска АК-12

«Калашников»: Объемы выпуска автоматов АК-12 ежегодно остаются на высоком уровне

Объемы выпуска «Калашниковым» автоматов АК-12 ежегодно остаются на высоком уровне. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Объемы выпуска изделия ежегодно остаются на высоком уровне, так как оно крайне востребовано в зоне проведения специальной военной операции (СВО): количество поставляемых автоматов модели АК-12 значительно увеличилось с начала спецоперации», — говорится в публикации.

Отмечается, что благодаря успешному применению АК-12 в ходе СВО интерес к оружию растет со стороны иностранных партнеров. Концерн напоминает, что АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих поколений автоматов улучшенной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы.

Также «Калашников» сообщил об отгрузке в рамках госзаказа очередной партии автоматов АК-12.

В апреле концерн рассказал, что отгрузил первую крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года для государственного заказчика по контракту 2026 года.