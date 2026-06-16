«Калашников» отгрузил партию автоматов АК-12

«Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных на опыте СВО автоматов АК-12

«Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных на опыте специальной военной операции (СВО) автоматов АК-12. Об этом сообщается на сайте концерна.

Партию усовершенствованных 5,45 миллиметровых автоматов АК-12 образца 2023 года отгружена в рамках текущего государственного контракта.

В концерне напомнили, что в производстве АК-12 используется современный метод порошковой металлургии (МИМ-технологии), благодаря чему «все больше деталей и узлов этого оружия переводится на литье под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками».

Ранее концерн сообщил, что отправил крупную партию карабинов семейства «Сайга» иностранному заказчику.

В апреле «Калашников» рассказал, что отгрузил первую крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года для государственного заказчика по контракту 2026 года.