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12:14, 16 июня 2026Наука и техника

«Калашников» отгрузил партию автоматов АК-12

«Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных на опыте СВО автоматов АК-12
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: АО «Концерн «Калашников»

«Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных на опыте специальной военной операции (СВО) автоматов АК-12. Об этом сообщается на сайте концерна.

Партию усовершенствованных 5,45 миллиметровых автоматов АК-12 образца 2023 года отгружена в рамках текущего государственного контракта.

В концерне напомнили, что в производстве АК-12 используется современный метод порошковой металлургии (МИМ-технологии), благодаря чему «все больше деталей и узлов этого оружия переводится на литье под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками».

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Ранее концерн сообщил, что отправил крупную партию карабинов семейства «Сайга» иностранному заказчику.

В апреле «Калашников» рассказал, что отгрузил первую крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года для государственного заказчика по контракту 2026 года.

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