«Калашников» отгрузил партию востребованных в зоне СВО АК-12

«Калашников» отгрузил первую партию АК-12 по контракту 2026 года

Концерн «Калашников» отгрузил первую крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года для государственного заказчика по контракту 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что автоматы крайне востребованы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Производитель добавил, что укороченный АК-12К также хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО.

«Положительная оценка пользователей возвела автоматы АК-12 и АК-12К в ранг самых востребованных изделий "Калашникова"», — говорится в сообщении.

Как пишет концерн, усовершенствованный автомат образца 2023 года остается вершиной развития системы АК. Автомат отличает повышенные точность и кучность стрельбы. АК-12 оснащен регулируемым прикладом и планками Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

Ранее в апреле стало известно, что «Калашников» поставил крупную партию АК-203 иностранному заказчику. Автоматы под патрон 7,62х39 миллиметров отгрузили досрочно.