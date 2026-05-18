«Калашников» отправил «Сайгу» на экспорт

«Калашников» отправил партию карабинов «Сайга» иностранному заказчику

Концерн «Калашников» отправил крупную партию карабинов семейства «Сайга» иностранному заказчику. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

В рамках экспортного контракта концерн передал нарезные карабины «Сайга», «Сайга-МК» и «Сайга-308-1». Отмечается, что обязательства по контракту выполнили с опережением графика. Концерн также подчеркнул, что с начала специальной военной операции интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию растет.

Карабины «Сайга» построены на базе автомата Калашникова. Базовый карабин использует патрон 5,45х39 миллиметров, а «Сайга-МК» разработана под боеприпас 223 Remington (5,56х45 миллиметров). Карабины с магазинами на десять патронов оснащены планками для установки оптических прицелов, фонарей или передней рукоятки.

Модель «Сайга-308-1» использует мощный охотничий боеприпас 308 Winchester (7,62х51 миллиметр). Карабин на базе автомата АК-74М отличается усиленной конструкцией.

В апреле стало известно, что «Калашников» отгрузил партию автоматов АК-12 образца 2023 года для государственного заказчика. Доработанную версию отличает повышенные точность и кучность стрельбы.