Экономика
14:51, 22 января 2026Экономика

Ключевую ставку в Турции снизили

Центральный Банк Турции снизил ключевую ставку до 37 процентов годовых
Вячеслав Агапов

Фото: Murad Sezer / Reuters

Центральный Банк Турции снизил ключевую ставку до 37 процентов годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Денежно-кредитную политику в стране смягчили на 100 базисных пунктов. Аналогичным образом сократились ставки овернайт по кредитам и депозитам — с 41 до 40 процентов и с 36,5 до 35,5 процента соответственно.

Как отмечают в ЦБ, в конце 2025 года рост цен в стране замедлился, однако в январе инфляция может вернуться к росту на фоне подорожания продовольствия.

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнута ценовая стабильность. Решения будут приниматься на основе данных и инфляционных ожиданий», — пообещали в регуляторе.

В марте 2024 года ключевая ставка в Турции достигла 50 процентов, после чего Центробанк начал постепенное снижение показателя. В начале декабря он принял решение понизить учетную ставку с 39,5 до 38 процентов.

