Экономика
15:33, 11 декабря 2025Экономика

Банк Турции решил понизить ключевую ставку

TCMB: Ключевая ставка снижена с 39,5 до 38 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Sonradan Gezgin / Shutterstock / Fotodom  

Центральный банк Турции (TCMB) принял решение понизить учетную ставку с 39,5 до 38 процентов. Об этом сообщается на сайте данного ведомства.

Регулятор обратил внимание, что в прошлом месяце потребительская инфляция оказалась ниже прогнозировавшейся из-за неожиданного снижения цен на продукты питания. В то же время квартальный рост ВВП в III квартале оказался выше того, который ожидался. Условия спроса продолжают поддерживать процесс дезинфляции.

Центральный банк Турции заверил, что будет продолжать жесткую денежно-кредитную политику до достижения ценовой стабильности.

Весной этого года турецкий регулятор взвинтил ключевую ставку до 46 процентов, что оказалось полной неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших сохранение ее на уровне 42,5 процента. Причиной принятого решения стали глобальная нестабильность и события на финансовых рынках, а именно торговая война, развязанная США. В марте 2024 года ключевая ставка в Турции достигла 50 процентов.

