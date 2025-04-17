Центробанк Турции неожиданно резко поднял ключевую ставку

Центробанк Турции вопреки прогнозам поднял ключевую ставку с 42,5 до 46 %

Турецкий Центробанк сообщил о решении поднять ключевую ставку до 46 процентов, что стало полной неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших сохранение ее на уровне 42,5 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Главной причиной резкого повышения, несмотря на замедление инфляции в марте до 38,1 процента, названа глобальная нестабильность и последние события на финансовых рынках. Под ними, скорее всего, имеется в виду торговая война против всего мира, которую развязал президент США Дональд Трамп.

В марте прошлого года ключевая ставка в Турции достигла 50 процентов, а с декабря началось снижение. В прошлом месяце глава ЦБ Фатих Карахан указывал, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), пока не будут очевидны устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность.

Еще одной проблемой, помимо общемировых, могли стать продолжающиеся в Турции протестные акции в поддержку самого популярного оппозиционного политика страны, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого арестовали по обвинению в коррупционных и других преступлениях. На этом фоне турецкая лира падала до исторических минимумов, а Центробанк вынужден был продать на рынке десятки миллиардов долларов для удержания национальной валюты.

В общей сложности потери Центробанка в связи с этой ситуацией могли превысить 45 миллиардов долларов, что увеличивает риски для стабильности в случае новых потрясений и, соответственно, заставляет по-другому оценивать достаточность ключевой ставки.