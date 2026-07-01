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20:31, 1 июля 2026Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России с начала года

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в январе-мае на 0,2 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

По итогам мая рост ВВП России составил 0,3 процента в годовом выражении, что ниже, чем апрельские 1,3 процента, но позволило сохранить рост на 0,2 процента по итогам первых пяти месяцев 2026 года. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

В январе и феврале ВВП падал (цифры даны после корректировки) на 1 процент и 1,7 процента соответственно, а в марте вырос на 1,9 процента.

Таким образом, после пика первого месяца весны к маю рост экономики сократился в шесть раз. В обновленном сценарии развития экономики России в 2026-2029 годах, который Минэкономразвития представил в мае, рост ВВП страны в текущем году должен составить 0,4 процента, что в три раза хуже, чем в оценке от сентября 2025 года.

Одновременно Минэкономразвития сообщило о замедлении недельной инфляции с 0,25 процента до 0,22 процента.

Такой результат в первую очередь обеспечило сокращение роста цен плодоовощной продукции с 1,45 процента до 0,7 процента, а также непродовольственных товаров с 0,5 процента до 0,42 процента.

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