Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:10, 15 мая 2026Путешествия

Стюардесса напилась перед работой, оправдалась редким заболеванием и поплатилась

The Sun: Стюардессу Virgin Atlantic оштрафовали за пьянство на 83,8 тыс. рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mike Kemp / In Pictures Ltd. / Corbis via Getty Images

Стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic поплатилась за то, что напилась перед работой, устроила ДТП и начала обслуживать пассажиров. Об этом стало известно The Sun.

14 мая 45-летняя бортпроводница Кэтрин Скотт предстала перед судом Илинга в Великобритании по обвинению в пьянстве на работе. В июне 2025 года женщина должна была лететь в составе экипажа в Барбадос, однако по пути в аэропорт Хитроу она разбила свою машину.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

Скотт доставил в воздушную гавань прохожий, она прошла через службу безопасности и начала помогать туристам сесть на самолет. В этот момент ее арестовали сотрудники полиции. Женщина оправдалась редким заболеванием печени гемохроматозом, которое «вызывает переизбыток железа» и влияет на метаболизм алкоголя в организме. Однако суд встал на сторону потерпевших и оштрафовал Скотт на 861 фунт стерлингов (83,8 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что во время ареста офицеры выявили в ее крови превышение допустимой нормы спиртного в четыре раза. При этом стюардесса утверждала, что выпила лишь два бокала вина за восемь часов до вылета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В «самой скорострельной» антидроновой установке опознали российский «Анклав»

    Турист напал на сотрудника аэропорта и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей в США

    Трамп решил наказать союзников

    Мосбиржа утвердит выплату дивидендов

    В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ

    Армению предупредили о риске потерять все привилегии

    Туристы случайно встретили в России редчайшего в мире леопарда

    Зеленский заявил об усилении одного направления

    Четыре производителя резко увеличили цены на машины в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok