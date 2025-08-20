Путешествия
Стюардесса напилась перед рейсом и разбила машину по дороге в аэропорт

Стюардессу Virgin Atlantic сняли с рейса за превышение нормы алкоголя в крови
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

Стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic напилась перед сменой и угодила под суд в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.

44-летнюю Кэтрин Скотт сняли с рейса после того, как полиции стало известно, что она разбила свою машину по дороге в аэропорт и добралась туда на попутке. Когда у бортпроводницы проверили содержание алкоголя в крови, выяснилось, что норма была превышена в четыре раза.

В суде Скотт заявила, что она выпила лишь два бокала вина за восемь часов до вылета. Аварию она объяснила проблемами с рулевым управлением. Кроме того, она сообщила судьям, что у нее заболевание печени, из-за которого алкоголь в ее организме не может расщепляться нормально. Бортпроводницу освободили под залог до нового заседания, которое состоится 11 декабря 2025 года.

В июле в Швеции женщина-пилот авиакомпании Delta Air Lines напилась перед рейсом и провалила тест на алкоголь. Ее задержали во время плановой проверки.

