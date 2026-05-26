Новости спорта
13:56, 26 мая 2026Спорт

В Госдуме резко отреагировали на переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев резко отреагировал на переход 13-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У меня нет оправданий данному поступку. Для меня такие действия неприемлемы», — заявил Свищев. Он подчеркнул, что Евгению Плющенко необходимо объяснить свое решение.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

