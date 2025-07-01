В России отреагировали на решение Баку об уголовном деле после смерти азербайджанцев

Депутат Затулин раскритиковал Баку за уголовное дело из-за смерти азербайджанцев

Уголовное дело, которое Генпрокуратура Азербайджана возбудила после задержаний в Екатеринбурге — очередной пиар-ход для подогревания напряженности в российско-азербайджанских отношениях, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

«Это на волне кампании, которую раскручивают. В Азербайджане придумывают разного рода пиар-ходы, и в данном случае это очередной пиар-ход. Само по себе является нонсенсом, потому что, во-первых, как я понимаю, один из тех, кто погиб — гражданин России», — сказал Затулин.

По его мнению, право открывать уголовные дела против правоохранителей России под предлогом, что доставленные в Азербайджан тела принадлежат азербайджанцам по национальности — очевидное злоупотребление тезисом об экстерриториальности азербайджанцев, где бы они не находились.

При желании азербайджанские органы могли бы быть допущены к информации о всем произошедшем. Могли бы получить необходимую информацию от российских органов. Вместо этого они изобретают все новые и новые публичные акты для того, чтобы подогреть напряженность Константин Затулин депутат Госдумы

1 июля генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело по факту гибели граждан республики и лиц азербайджанского происхождения в России. Речь идет о братьях Зияддине и Гусейне Сафаровых, задержанных в ходе рейдов полиции в Екатеринбурге 27 июня по причине возможной причастности к серии убийств, произошедших в 2000-е годы. По версии российского следствия, причиной летального исхода братьев стала острая коронарная недостаточность.

Как уточняло агентство Азери-пресс (APA), уголовное дело было возбуждено по статьям 120.2.1 (умышленное убийство группой лиц), 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего) и другим.

Ранее в Минздраве Азербайджана сообщили результаты экспертизы тел двух ранее задержанных в Екатеринбурге мужчин. Сообщалось о зафиксированных телесных повреждениях: переломе носа, а также гематомах на лице и теле.