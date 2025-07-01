Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры спецназом с молотком

Опубликовано видео задержания в Екатеринбурге главы азербайджанской диаспоры

Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского в Екатеринбурге. Ролик публикует издание Е.1

На кадрах видно, как сотрудники спецназа подбегают к автомобилю в центре города и предлагают покинуть салон. Один из них бьет молотком по стеклу. Авто с задержанным совершает опасный маневр, отчего один из сотрудников правоохранительных органов падает, другие бросаются на машину и вскоре вытаскивают из салона Шахина Шихлинского, одетого в дорогой костюм.

После непродолжительной борьбы на запястьях мужчины защелкиваются наручники.

Ранее сообщалось, что задержание в Екатеринбурге произошло возле торгового центра «Баку Плаза».